Viersen°openart 2023 Vielfalt in Viersens großer Freiluft-Galerie

Ruth Meister stellte in vielen Farbschichten entstandene Bilder aus, die an Landschaften und natürliche Formationen denken ließen, sich aber doch der eingrenzenden Festlegung häufig entzogen. Djamschid Abbassian ist von Haus aus Biologe, spezialisiert auf die Insektenkunde. Entsprechend sind seine Skulpturen und Wandobjekte geprägt. Er modelliert Formen aus Ton, erstellt daraus Gießformen, die er mit Porzellangips füllt. Schließlich bemalt er die so entstandenen Objekte von Insekten und Schmetterlingen und schmückt sie teilweise mit Strass-Steinen. Die Ergebnisse geben schillernde Einblicke in eine Welt, die wie unter dem Lupenglas vergrößert wirkt. Aus Frankreich angereist, vertrat Renatae Ettl den Nachlass ihres verstorbenen Vaters Georg Ettl. Der Vater habe das Label „Atelier Ettl“ gegründet, um Kunst erschwinglich zu machen. Sie führe die Idee in seinem Sinne fort, so die Tochter. Angefangen habe sie mit der limitierten Auflage der Schichtholzfigur „Die starke Frau“ für den Viersener Zonta-Club.