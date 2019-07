Kultur in Waldniel : Wahre Kunst in Thomas Heyers Meisterkursus in Waldniel

Wahre Kunst in Thomas Heyers Meisterkursus in Waldniel

Kultur in Waldniel

Die Teilnehmer haben viel gelernt und beeindrucken bereits durch ihren Gesang. Ein mehrfacher Teilnehmer stellt unter Beweis, dass er sich weiterentwickelt hat.

„Heute heiße ich die hartgesottenen Fans willkommen.“ So begrüßte der an der Frankfurter Musikhochschule lehrende Thomas Heyer die kleine Besuchergruppe im Bürgersaal Waldniel. Weder der Professor, sein permanent Optimismus verströmender Klavierbegleiter Klaus Bernhard Roth noch die mit Wasserflaschen bestens versorgten acht Eleven ließen sich die Anspannung, die die Hitze gerade fürs Musizieren bedeutet, anmerken. Heyer nahm die Gelegenheit wahr, der Gemeinde und den Helfern zu danken, die diesen Kurs möglich gemacht haben.

Dann motivierte der Dozent seine Crew, bestehend aus seinen Studenten und einigen externen Sängern, ihre meist erst in dieser Woche studierten Arien zu präsentieren. Gleich der erste Vortrag ließ aufhorchen. Ein Schulmusikstudent, der erst vor kurzem zum Gesang gewechselt hat, ließ die berühmte Arie des Cavaradossi „Und es blitzten die Sterne“ („Tosca“) in leuchtenden, höhensicheren Tenorfarben strahlen. Spanisches Feuer mit sicherer Tiefe, leichter Höhe und dem nötigen Sexappeal verströmte eine bereits im Engagement befindliche Mezzosopranistin mit der Habanera aus „Carmen“, während eine gebürtige Französin, ebenfalls Mezzo, die Kartenarie aus derselben Oper beisteuerte. Hier verbesserte Heyer noch an einigen Stellen die stimmliche Farbgebung.