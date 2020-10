Jugendarbeit in Brüggen : Kinder entwerfen bunte Bilder für Brachts Fassaden

Jugendarbeit in Brüggen

Sechs Kinder haben bei einem Workshop des Jugendzentrums Kolibri digital Collagen entworfen. Diese wurden an zwei Fassaden projiziert. Foto: Birgit Sroka

Brüggen Bei einem Workshop im Jugendzentrum Kolibri lernten die Teilnehmer, in einer App Collagen zu gestalten. Die Ergebnisse wurden zum Abschluss mit Hilfe von Beamern auf zwei Häuserfronten präsentiert.

Mit neuen Medien arbeiten, Spaß haben und das Ergebnis abschließend auf einer Häuserfront sehen – sechs Kinder erlebten an drei Tagen in einem Workshop des Brachter Jugendzentrums Kolibri, wie man mit Apps und einem iPad Collagen entwirft. „Wir benutzen eine App, mit der man zeichnen und animieren kann“, beschreibt Christian Spieß vom Dortmunder Künstlerkollektiv „Lichtgestalten“.

Jeder Teilnehmer erhielt ein iPad. Unter den Fragestellungen „Was interessiert Dich an Deinem Dorf?“, „Was gefällt Dir? Was nicht?“, erkundeten sie den Ort und fotografierten, was sie für geeignet hielten. Danach begann die digitale Verarbeitung des Materials. Die Kinder lernten, wie die Tagtool-App funktioniert, wie Fotos integriert und zum Leben erweckt werden können. Das Ziel der Jugendmedienarbeit ist es, Kinder und Jugendliche zu einem verantwortungsvollen und selbstbestimmten Umgang mit Medien zu befähigen.