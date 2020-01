Kundgebung in Viersen : Reaktion auf AfD-Empfang: Kundgebung in Viersen

Viersen Bürger wollen zeigen, wie bunt die Stadt ist.

Am Wochenende sah der Viersener Mirko Danek in sozialen Netzwerken, dass die AfD in der Region einen Neujahrsempfang ausrichten möchte – und fing schnell an, gemeinsam mit Gleichgesinnten selbst eine Veranstaltung zu planen. Das Ergebnis ist die Kundgebung „Viersen – ein Kessel Buntes“ am Samstag, 25. Januar, von 10 bis 15 Uhr auf dem Sparkassenvorplatz an der Hauptstraße 91 in Viersen. Die Idee: „Viersenerinnen und Viersener zeigen Flagge für Offenheit, Solidarität, Demokratie und eine menschenfreundliche Stadt, die sich ganz klar von rechten Tendenzen distanziert“, erläutert Danek.