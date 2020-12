Lockdown trifft Weihnachtsgeschäft : Kunden vor hartem Lockdown zurückhaltend

Viersen Zwei Tage vor dem harten Lockdown für den Einzelhandel blieb der große Ansturm auf das Viersener Zentrum aus. Nur vereinzelt gab es Schlangen vor den Läden.

Der große Ansturm vor dem harten Lockdown ist am Montag in Viersen ausgeblieben. In Viersener Zentrum gab es am Montag vereinzelt Warteschlangen, etwa vor Parfümerien oder der Postfiliale. Aber: „NRW-weit gab es keine Überlastung der Innenstädte“, sagt Markus Ottersbach, Geschäftsführer des Handelsverbands Krefeld-Kempen-Viersen. Ottersbach rechnet nicht damit, dass der Massenandrang am Dienstag kommt: „Die meisten Menschen müssen arbeiten. Kaum jemand wird sich jetzt deswegen Urlaub nehmen.“ Für den morgigen Dienstag öffnen viele länger.