Kulturstätte in Viersen Übergangslösung für evangelisches Gemeindehaus

In einer Gemeindeversammlung hat die evangelische Kirchengemeinde Viersen am Sonntag über Pläne für ihr Gemeindehaus informiert. Vor einigen Wochen hatte sie angekündigt, den Betrieb des Hauses im Juni einzustellen. „Die Bekanntgabe der Schließung hat in Viersen zu einem großen Aufschrei geführt, vor allem in der Viersener Politik und Vereinslandschaft“, berichtete Pfarrerin Kathinka Brunotte. Deswegen habe sich das Presbyterium in den vergangenen Wochen intensiv um eine Lösung bemüht.