Unterhaltung in Viersen : Kulturrucksack gefüllt mit 18 Workshops

Bereits 2020 gab es ein Casting-Training mit Roland Güthoff. Auch in diesem Jahr ist „Du bist im Recall“ geplant. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Im Mai startet das Programm für Kinder von zehn bis 14 Jahren in Viersen. Die Teilnahme an den einzelnen Kulturrucksack-Angeboten ist gratis.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Filme drehen, Graffiti sprühen, Straßenmusik machen oder ab zum Casting-Training: Der Kulturrucksack ist in diesem Jahr mit 18 Programmpunkten von Mai bis Oktober in Viersen gefüllt. Beteiligt sind Jugendzentren, Künstlerinnen und Künstler der freien Szene, außerdem private und städtische Kultureinrichtungen. Spannung verspricht unter anderem ein historischer Schöffenprozess: Dabei soll in Zusammenarbeit mit dem Kreisarchiv ein Hörspiel entwickelt und professionell im Tonstudio aufgenommen werden.

Die Viersener Projekte sind Teil des diesjährigen Programms zum Kulturrucksack NRW. Seit 2012 macht Viersen im Städteverbund mit Willich und Krefeld mit. Insgesamt sind 238 Kommunen beteiligt. Die Landesregierung fördert die Projekte, die Kindern im Alter von zehn bis 14 Jahren die Möglichkeit bieten sollen, an Kultur teilzuhaben. Die Teilnahme ist kostenlos. Für die Viersener Projekte nimmt – wenn nicht anders angegeben – Nicola Nilles die Anmeldungen entgegen, unter Telefon 02162 101450 und per E-Mail an nicola.nilles@viersen.de.

Um den historischen Schöffenprozess geht es von Montag, 18., bis Donnerstag, 21. Oktober, 10-12 Uhr, im Kreisarchiv Viersen (Anmeldung bei Sigrid Meyer-Süsterhenn, Telefon 02162 392023, E-Mail sigrid.meyer-suesterhenn@kreis-viersen.de). Die Jugendeinrichtung Homebase 42 bietet einen Tape-Art-Workshop am Samstag, 5. Juni, 10-18 Uhr, an, sowie einen Graffiti-Workshop am Samstag, 12. Juni, 13-16 Uhr. Dazu ist jeweils eine Anmeldung erforderlich bei Michael Janowicz, Telefon 02162 101-7122, E-Mail jugendarbeit@viersen.de.

Sunny Bansemer lädt ein zum Lichtmalerei-Workshop am Samstag, 29. Mai, 10-16 Uhr, und zu „Filme drehen mit Greenscreen“ am Sonntag, 13. Juni, 10-16 Uhr in den Ernst-Klusen-Saal der Festhalle Viersen. „Tierische Trophäen aus Pappmaché“ heißt ein Workshop in der städtischen Galerie im Park am Samstag, 19., und Sonntag, 20. Juni, 12-15 Uhr. In der Familienbibliothek Dülken werden am Montag, 5. Juli, 15 bis 18 Uhr, Mangas gezeichnet. Um Handlettering geht es am Mittwoch, 7. Juli, 15-18 Uhr, in der Stadtbibliothek Viersen. „Malen wie die großen Künstler“ heißt es am Samstag, 28., und Sonntag, 29. August, 11-16 Uhr, im Atelier von Dagmar Reichel. Den Workshop Straßenmusik ab Montag, 5., bis Donnerstag, 8. Juli, 10-15 Uhr in „Tommys Workshop“, leitet Roland Güthoff ebenso wie das Casting-Training „Du bist im Recall“ von Montag, 9., bis Donnerstag, 12. August, 10-15 Uhr. Anmeldung jeweils bei Angelika Crombé, Telefon 02162 1029507, E-Mail info@tommys-workshop.de.

Eine Übersicht über alle Angebote in Viersen bietet das Kulturrucksack-Plakat, zum Download ist es zu finden auf der Internetseite der Stadt unter www.viersen.de/de/inhalt/kulturrucksack/. Die Stadt kündigt an, dass zusätzlich in Kürze ein Flyer mit ausführlichen Beschreibungen zu den einzelnen Programmpunkten erscheint. Die Angebote seien vorbehaltlich der jeweils gültigen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

(naf)