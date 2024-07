Kultur in Viersen Jury vergibt 5000 Euro

Die Kulturabteilung der Stadt Viersen unterstützt in diesem Jahr erneut die Arbeit der freien Kulturszene in der Stadt. Sie vergibt daher in 2024, wie schon in den Vorjahren, Fördergelder von insgesamt 5000 Euro. Mit diesen Geldern sollen künstlerische Projekte von Vereinen, Institutionen oder Künstlergruppen sowie einzelner Kunstschaffender gefördert werden. Der Bezug zu Viersen muss dabei erkennbar sein.