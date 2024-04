Kultur in Brüggen Viele Besucher bei der zweiten Kunstroute

In der Burggemeindehalle stellten unter anderem Franz-Josef Knops und sein Bruder Herbert Knops ihre Werke aus. „Mein Bruder lebt im Kölner Raum, die Kunstroute ist für uns die Gelegenheit, uns hier zu präsentieren“, sagte der Brachter Maler Franz-Josef Knops. Er fotografiert das, was ihm ins Auge springt. Gerne ungewöhnliche Objekte oder Ansichten, wie etwa eine bunte Treppe. Aber auch Naturaufnahmen setzt er in Szene. Herbert Knops fertigt meist konstruktive Objekte, die aus bemaltem Schichtholz aus einer Fläche gestaltet werden. „Die Dreidimensionalität eröffnet die Chance der Mehrgestaltigkeit“, sagt er. Beide sind Pfingstmontag mit einer Ausstellung in der Brachter Mühle zu sehen.