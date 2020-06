Kostenpflichtiger Inhalt: Kultur-Drive-In in Viersen : Premiere mit Überraschung

Begleitet von Jazzmusik der 1920er-Jahre las Schauspieler Moritz Führmann aus „Der große Gatsby“. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Mehr als 150 Besucher verfolgten den Auftakt der Kulturbühne „Vierfalt“ am Hohen Busch in Viersen. Schauspieler Moritz Führmann begeisterte mehr als 150 Besucher. Und am Ende gab’s für alle eine unerwartete Zugabe.