Viersen : Kultivierter Chor und spanische Gitarren

Viersen Lobberich Achtstimmig erfüllte kultivierter Chorgesang die ehrwürdigen Mauern der Alten Kirche. Der Pfingstbotschaft "Come! Holy Ghost" gab er musikalische Kostproben aus rund tausend Jahren. Für klangliche Abwechslung sorgte mit spanischem Kolorit das brillante Gitarren-Duo Sören Alexander Golz und Ivan Danilov. Zu Recht ging mit es "Veni, sancte Spiritus" erst einmal einstimmig zu, so wie es sich für einen gregorianischen Choral gehört. Als die musikalische Zeitreise in die barocken, romantischen und modernen Gefilde zog, war Mehrstimmigkeit zu hören - in hoher Qualität.

Zwei Kammerchöre hatten sich für die anspruchsvolle Aufgabe zusammengetan. Das "Bach Ensemble Niederrhein" hat sich unter der Leitung von Uwe Schulze einen ausgezeichneten Ruf erworben; auf vergleichbar hohem Niveau singt der "Kammerchor Solingen-West". Zunächst übte jeder Chor seine vier Stimmen für sich, erst dann traf man sich zu Proben. Die Konzert-Leitung übernahm der Solinger Chorleiter Wolfgang Kläsener. Johann Sebastian Bachs sicher, dynamisch vorgetragene Motette "Fürchte dich nicht, ich bin bei dir" wurde von Thomas Pauschert am Orgelpositiv unterstützt; dann zeigte der Doppelchor seine Qualitäten im a-capella-Gesang.

Tief romantisch erklangen Rheinbergers Missa in Es und Mendelssohn-Bartholdys Chöre zur Deutschen Liturgie, mit farbigen Schattierungen der Lautstärke und manchmal etwas durchdringenden Sopranen. An Glockengeläute erinnerte der originelle Schluss mit John Cages "Komm, Heiliger Geist". Begeisterter Beifall. gho

(-tr)