Einkaufen in Brüggen : Kulinarische Neueröffnung in Brüggen-Born

Christos Gkagkas (l.) und Kosta Goumagias haben einen Laden in Born eröffnet. Foto: off Foto: off

Brüggen Christos Gkagkas und Kosta Goumagias setzen in ihrem neuen Laden auf Produkte aus dem Mittelmeerraum. Was sie noch weiter planen.

Ein neues Geschäft hat soeben in Brüggen-Born eröffnet: „Namunera“ ist in Born 26 zu finden. Der exotische Name steht für Naturprudkte und -geschenke. Eine weitere Filiale soll in Kürze im Brüggener Zentrum folgen.