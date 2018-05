Schwalmtal: Kuhn bleibt an der Spitze der Schwalmtaler SPD

Schwalmtal Der Ortsverein hat derzeit rund 70 Mitglieder, darunter viele jüngere Leute

"Erneuerung ist das Stichwort der SPD, auf Bundes- und Landesebene tut das sicher not", sagte der Vorsitzende Kuhn. In Schwalmtal habe es in den vergangenen Jahren bereits personelle Änderungen gegeben, auch verzeichnete der Ortsverein einige Neueintritte. Derzeit hat die Schwalmtaler SPD rund 70 Mitglieder, darunter viele jüngere Genossen. "Nur dann lebt die Partei und kommt weiter, wenn die Partei von unten nachwächst", so Kuhn.