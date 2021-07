Eintopf in Viersen : Künstlerischer Koch-Event am Dienstag an der Galerie

Künstlerischer Koch-Event am Dienstag an der Galerie

Eintopf in Viersen

Viersen Es gibt Stielmus. Das Künstlerpaar Jan Philip Scheibe und Swaantje Günzel lädt für diesen Dienstag, 12 Uhr, zu einem Ernte- und Kochevent neben der Galerie im Park ein. Dort steht das von dem Duo gestaltete „Klimarondell“, ein akkurat bepflanztes Hochbeet mit teils alten heimischen, teils exotischen Nutzpflanzen-Sorten.

Zu den vormals am Niederrhein stark verbreiteten Gewächsen gehört das Stielmus, heute ein wenig aus der Mode gekommen. Zu Unrecht, finden Scheibe & Güntzel, davon wollen sie die Viersener mit der Ernte- und Kochaktion überzeugen.

Bei den Kunstprojekten des Duos spielen häufig die Tage des Bauern- oder Heiligenkalenders eine besondere Rolle. Der 20. Juli ist der Gedenktag der Märtyrerin Margareta von Antiochia und damit zugleich der Namenstag von Margarete Strate. Sie war die Großmutter von Jan Philip Scheibe, in ihrem Garten lernte er als Kind die Beschäftigung mit Pflanzen kennen und lieben.

Am Margaretentag soll nun das Stielmus zu einem schmackhaften Eintopf verarbeitet werden. Zum Kochevent reist das Künstlerduo mit seinem mobilen Holzofen an und kocht ab 12 Uhr direkt am Beet. Jeder ist eingeladen und darf probieren, solange der Vorrat reicht.