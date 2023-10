Kunstschaffende aus Viersen Künstlergruppe VIE82 zeigt ihre Arbeiten

Die Besucher des Nassauer Stalls werden eine Vielfalt an künstlerischen Techniken entdecken: Malen mit Aquarell, Acryl-, Öl- und Gouachefarben, Enkaustik, Porzellanmalerei sowie Zeichnungen. Von den derzeit 19 Mitgliedern in der Künstlergruppe nehmen 13 an der Schau teil. Petra Spitczok von Brisinski nimmt das Porzellan als Bildträger: Feinste farbige Zeichnungen trägt sie auf Porzellan auf. Außerdem bringt sie Patchworkarbeiten mit. Willi Opstals bedient sich der Enkaustiktechnik, bei der in erhitztem Wachs gebundene Farbpigmente auf dem Malgrund verlaufen. Zufall und bewusste Eingriffe schaffen überraschende Bildwelten. Zeichnungen zeigt der Fotograf und Zeichner Hans-Gerd Lamers. Akribisch erfasst er die Oberflächen seiner Motive, seien es Holzobjekte, Muscheln oder Tiere. Die Resinmalerei ist Sigrid Berberichs Technik: Das Harz ist mit Pigmenten vermengt. Sie lässt es auf den Bildträger fließen, um ihre Farbwelten zu entwickeln.