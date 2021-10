Kultur in Schwalmtal : Künstlergruppe stellt im Mühlenturm Amern aus

Schwalmtal Noch bis 10. Oktober ist im Amerner Mühlenturm eine Gemeinschaftsausstellung von sechs ganz unterschiedlichen Kreativen zu sehen.

Seit vielen Jahren arbeiten die sechs Kreativen in Viersen-Dülken in einer Gruppe zusammen. Neues zu entdecken und zu schaffen: das sind ihre künstlerische Ansprüche. „Unser innerer, richtungsgebender Kompass sind Menschlichkeit, Toleranz und Integrität“, sagen sie.

Ihre Wanderaustellung „Jeder Tag ist Leben“ zeigt unterschiedliche Motive ebenso wie unterschiedliche Techniken. Sie startete bereits vor zwei Jahren und fand, so die Künstler, unter anderem großen Anklang in der City-Kirche in Mönchengladbach. Das Ziel der Gruppe: Sie möchte die Fantasie des Betrachters anregen und ihn ermutigen mit den Kunstwerken in einen Dialog zu treten; Texte von Martina Siemes runden die Ausstellung ab. Ergänzt wird die Ausstellung durch weitere Werke der Kreativen in den oberen Etagen des historischen Gebäudes.