Kunst in Viersen : Ein Künstler und Naturschützer

Die Skulptur „Der archaische Engel“ aus Holz und Blei ist eines der Exponate, die Horst Meister für seine Ausstellung aus seinem Haus in Alt-Viersen in die evangelische Kirche in Süchteln transportiert. Foto: Nadine Fischer

Viersen Der Wahl-Viersener Horst Meister malt, zeichnet, formt, schreibt — und hinter allem steckt eine gesellschaftspolitische Botschaft. Ab Samstag zeigt der 81-Jährige einige seiner Skulpturen und Gemälde in Süchteln.

In Viersen ist Horst Meister vor allem als unermüdlicher Naturschützer bekannt. Als einer, der sich lautstark öffentlich zu Wort meldet, wenn irgendwo aus welchen Gründen auch immer ein uralter Baum gefällt werden soll. Als einer, der sich gemeinsam mit seiner Frau Almut Grytzmann-Meister für Tierschutz, Artenvielfalt und sauberes Wasser einsetzt. Kämpferisch, unbequem, hartnäckig, leidenschaftlich. „Als Künstler bin ich im Kreis Viersen kaum bekannt“, sagt der 81-Jährige. Außerhalb des Kreises sei das ganz anders, ergänzt Almut Grytzmann-Meister: „Da werden wir vor allem als Künstler gesehen“, erklärt die Schauspielerin. Also was ist Horst Meister denn jetzt, ein kunstschaffender Naturschützer oder doch eher ein naturschützender Künstler? „Für uns gibt es da keine Trennlinie“, sagt er – die Kunst ist Motor für den Naturschutz, der wiederum liefert Inspiration für die Kunst. Meisters Werke sollen nicht einfach nur hübsch aussehen, sie dienen ihm als Ausdrucksmittel, um Missstände aufzuzeigen, der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten. „Ich kämpfe auch mit bildnerischen Mitteln“, sagt er. Ab Samstag ist eine Auswahl seiner Arbeiten in der evangelischen Kirche in Süchteln zu sehen.

Der gebürtige Karlsruher lebt seit 1981 am Niederrhein, seit Mitte der 80er Jahre in Alt-Viersen. Er hat als Bühnen- und Kostümbildner gearbeitet, als Regisseur und Schauspieler, er ist Grafiker, Dichter, Autor. Seit 1975 ist er auch Maler und Bildhauer, außerdem plant er gemeinsam mit seiner Frau deren Auftritte. Zu Meisters großen Themen zählen die Menschenwürde, die Shoa und ihre Folgen – „diese Thematik hat mich schon immer gepackt“ – und die Natur. „Wir machen gesellschaftspolitische Kunst“, sagt Meister: „Das beinhaltet, dass wir nicht nur Kunst herstellen, sondern dass wir dafür sorgen, dass sie gesehen wird.“ Deshalb hat er sich zum Beispiel dafür eingesetzt, dass 2019 zwei seiner Shoa-Bilder in die Sammlung des Kunstmuseums der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem aufgenommen wurden. Seit 1990 sei er etwa einmal im Jahr in Israel, „dort lebe ich dann meistens in Jerusalem, habe ein Zimmer gemietet“, erzählt er. Seine Kontakte dort, aber zum Beispiel auch in Düsseldorf, habe er genutzt, um seine Arbeiten für die Sammlung anzubieten. Auch das Deutsche Kunstarchiv im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg nehme seine Werke auf, allerdings keine Gemälde oder Skulpturen, erzählt er: „Meinen Vorlass“, dazu gehörten etwa Tagebücher, Publikationen, Fotos und Briefe. Der 81-Jährige sieht sich als Zeitzeuge, „meine Botschaften sollen über den Tag hinaus gehen und auch für folgende Generationen verständlich sein“, sagt er.

Info „Bedrohte Arten“ bis 22. Dezember geöffnet Ausstellung „Bedrohte Arten: Engel und Bäume“ von Samstag, 30. November, bis Sonntag, 22. Dezember, zu sehen dienstags und freitags, 9 bis 12 Uhr, während des Weihnachtsmarkts und nach Vereinbarung, unter Telefonnummer 0173 8018409. Eröffnung Am Samstag um 17 Uhr; Schauspielerin Almut Grytzmann-Meister liest Texte zum Ausstellungsthema, Organist Friedrich Stahl spielt Orgelstücke.

Eine Art Selbstbildnis: Horst Meister und seine Frau Almut als Engel. Foto: Nadine Fischer

Horst Meister hat auch am Theater gearbeitet und dabei zum Beispiel Figuren angefertigt, die als Vorlage für Kostüme und Bühnenbild dienten – etwa fürs Stadttheater Kiel. Foto: Nadine Fischer