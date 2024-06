Kultur in der Stadt Viersen Aus Viersen ins Museum am Starnberger See

Hans Brög wurde 1935 in Kronach geboren. Er studierte Philosophie, Kunstgeschichte und Geografie in Stuttgart und Tübingen. Ein Studium der Bildhauerei absolvierte er in Paris. An der Universität Duisburg hatte er bis 2001 den Lehrstuhl für Kunst und Didaktik der Kunst inne. Brög betätigte sich als Künstler, Autor und Herausgeber. 1980 wurden Hans Brög und seine Partnerin, die Künstlerin Barbara Wichelhaus, zu Viersenern. Sie hatten sich in den leerstehenden Alten Wasserturm am Aachener Weg verguckt. Er wurde renoviert und zum ungewöhnlichen, aber alltagstauglichen Lebensort für die Künstlerfamilie hergerichtet.

Während die Grafiken in Bernried auf ihre Erfassung warten, stehen stapelweise Umzugskisten und Transportkörbe im Wasser-Wohnturm. Denn Hans Brög und Barbara Wichelhaus sind nicht nur Künstler, sondern auch leidenschaftliche Sammler. Dazu gehört die Bakelit- und Zelluloid-Sammlung der beiden. Sie umfasst unzählige Stücke, die sich auf den Weg nach Berlin machen, wo ein Bakelit-Museum aufgebaut wird. Darunter sind Radioapparate, Telefone, 50 Staubsauger aus Bakelit, Mixer und andere technische Geräte sowie Objekte aus dem Dekorationsbereich aus den 1930er und 1950er Jahre, sogar Handtaschen aus Bakelit gehören dazu und Literatur über den Werkstoff.