Vorfall in Viersen : Küchenbrand: Zwei Bewohner verletzt

Die Feuerwehr brachte alle Bewohner nach draußen. Foto: Christoph Reichwein (REI)/Reichwein, Christoph (crei)

VIERSEN (RP) Zwei Bewohner einer Wohnung an der Junkershütte in Viersen werden wegen Rauchgasvergiftung behandelt. Am Freitag gegen 15.45 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand gerufen. Die Küche einer Wohnung im zweiten Obergeschoss brannte vollständig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken