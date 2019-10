Niederkrüchten : Rauchgasvergiftung durch Küchenbrand

Bei einem Küchenbrand am Freitagabend in Niederkrüchten erlitt ein Bewohner eine Rauchgasvergiftung. Foto: Feuerwehr Niederkrüchten. Foto: Feuerwehr Niederkrüchten

NIEDERKRÜCHTEN Die Freiwillige Feuerwehr Niederkrüchten war mit drei Löschzügen und 50 Feuerwehrleuten im Einsatz.

Mit Rauchgasvergiftung wurde ein 82-Jähriger ins Krankenhaus gebracht. In der Küche eines Einfamilienhauses an der Straße Boscherhausen war es am Freitag gegen 19.20 Uhr zu einem Brand gekommen. Der 82-jährige Bewohner atmete dabei Rauchgas ein. Die Freiwillige Feuerwehr Niederkrüchten war mit drei Löschzügen und 50 Feuerwehrleuten im Einsatz. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, aber am Haus entstand erheblicher Sachschaden. Das Haus ist zur Zeit nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern noch an.