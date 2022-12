Kirchen-Filmer setzen ihre Arbeit fort Krippe in St. Michael erstmals online zu erleben

Wer die Krippe in der Pfarrkirche St. Michael besichtigen will, hat dazu mehr als eine Möglichkeit. Er kann im Zeitraum von Sonntag, 25. Dezember, bis Sonntag, 15. Januar, jeweils samstags bis donnerstags von 14 bis 16 Uhr, freitags von 10 bis 12 Uhr sowie vor und nach den Gottesdiensten, die Krippe in der Kirche betrachten.