Feuer am Sonntagabend Kripo ermittelt nach Küchenbrand in Schwalmtal

Schwalmtal · Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Brand in einem Wohnhaus an der Breslauer Straße in Schwalmtal-Waldniel. Das Feuer in der Küche hat für einen beträchtlichen Schaden an dem Gebäude gesorgt.

08.05.2023, 15:37 Uhr

Das Feuer in der Küche hat für einen beträchtlichen Schaden an einem Gebäude an der Breslauer Straße gesorgt. Foto: Feuerwehr

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen nach einem Brand in einem Wohnhaus aufgenommen. Das Feuer in der Küche hat für einen beträchtlichen Schaden an einem Gebäude an der Breslauer Straße in Schwalmtal-Waldniel gesorgt. Am Sonntag gegen 22 Uhr waren der Löschzug Waldniel und die Polizei dorthin alarmiert worden. Menschen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in dem Haus; verletzt wurde niemand. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus dem Wohnhaus. Die Feuerwehrleute verschafften sich Zugang zu dem Objekt. Ein Trupp unter Atemschutz erkundete mit einer Wärmebildkamera die Räume, parallel löschte ein weiterer Trupp mit C-Rohren im Erdgeschoss und auch außen. Mit Hochdrucklüftern wurde das Haus durchlüftet und die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Kleine Glutnester wurden gelöscht; nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet.

(busch)