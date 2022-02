Vorfall am Montag in Brüggen-Bracht : Kripo ermittelt nach Gasaustritt

Mit Atemschutz befreiten Mitglieder der Feuerwehr zwei Menschen aus dem Gebäude. Foto: bigi

Brüggen Der Auslöser für den rund einstündigen Feuerwehreinsatz am Narzissenweg in Brüggen-Bracht am Montagmittag war Kohlenmonoxid. Die Kripo ermittelt jetzt wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung. Drei Menschen wurden verletzt.

Wartungsarbeiten an der Heizungsanlage sind möglicherweise der Grund dafür gewesen, dass am Montagmittag das Atemgift Kohlenmonoxid in einem Einfamilienhaus am Narzissenweg in Brüggen-Bracht ausgeströmt ist. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Die Feuerwehr hatte zwei Menschen aus dem Gebäude ins Freie gebracht, der Rettungsdienst einen weiteren. Diese kamen in Krankenhäuser.

Das austretende Gas hatte für einen rund einstündigen Feuerwehreinsatz gesorgt. Laut Feuerwehr hätten die Gaswarngeräte des Rettungsdienstes bereits an der Haustür angeschlagen und so die Einsatzkräfte vor einer gesundheitsgefährdenden Gaskonzentration gewarnt. Ein zwischenzeitlich an der Einsatzstelle eingetroffener Rettungshubschrauber „Christoph 9“ wurde nicht benötigt und konnte zu seinem Standort zurückfliegen.

Die Feuerwehr lüftete das Gebäude, bis keine Gesundheitsgefahr mehr bestand und übergab es zu weiteren Ermittlungen an die Polizei. Diese stellte jetzt ein erstes Ermittlungsergebnis vor.

(busch-)