Kriminalität im Kreis Viersen Mehr Straftaten im Kreis Viersen

Bei den Diebstahlsdelikten sind für 2022 in der Statistik 6129 Fälle erfasst worden (+11,6 Prozent). In einem Großteil der Fälle handelte es sich um Fahrraddiebstähle (1186/+19 Prozent) und Diebstähle an oder aus Fahrzeugen (1033/+17 Prozent). Gestohlen wurden zum Beispiel E-Bikes, Airbags und Katalysatoren. Die Zahl der Wohnungseinbruchdiebstähle sei hingegen wie in den Vorjahren gesunken und habe den niedrigsten Wert der vergangenen fünf Jahre erreicht, berichtete Borsch. Die Polizei registrierte laut Statistik 389 Einbrüche, die meisten davon in den Städten Willich (101) und Viersen (87). In 173 der 389 registrierten Fälle (44,5 Prozent) handelte es sich um Einbruchsversuche. Das sei „ein deutliches Zeichen einer gelungenen polizeilichen Präventionsarbeit“, sagte Borsch.