Kriminalität in Viersen : Anwohnerin des Busbahnhofs – „Die Situation hier ist eine Tortur“

Viersen Wird es am Viersener Rathausmarkt ruhiger? Die Kreispolizei konnte zwölf Raubdelikte, die zwischen Mai und September im Bereich des Viersener Busbahnhofs begangen wurden, aufklären. 21 junge Menschen stecken dahinter.

Die Aufklärungsquote beträgt 100 Prozent und doch bleiben bei den Anwohnern am Rathausmarkt in Viersen Zweifel, ob sich die Situation vor ihren Fenstern und Haustüren zukünftig entspannt und damit Vandalismus und Überfälle der Vergangenheit angehören. Von Anfang Mai bis Ende September waren im Umfeld des Busbahnhofs zwölf Raubstraftaten zur Anzeige gebracht worden. Auf Grund von ersten Ermittlungen durch die eingesetzten Streifenteams vor Ort und weitergehenden Ermittlungen im Kriminalkommissariat konnte die Polizei in allen Fällen die Tatverdächtigen ermitteln. Teilweise wurden sie von Opfern oder Zeugen zweifelsfrei wiedererkannt. Teilweise gibt es auch Geständnisse, an einer Tat beteiligt gewesen zu sein. Insgesamt 21 junge Menschen zwischen 13 und 18 Jahren haben demnach diese zwölf Taten begangen.

„Wir hoffen, dass es nun am Rathausmarkt ruhiger werden wird“, sagt eine der Anwohnerinnen. Im gleichen Atemzug berichtet sie vom Donnerstagabend, an dem es wieder einmal auf dem Rathausmarkt laut geworden sei. „Zu diesen Zeiten, wenn die Probleme auftauchen, ist hier niemand von den Behörden. Die Polizei fährt eine Runde, die Jugendlichen informieren sich schreiend darüber, hauen ab und sind spätestens wieder da, wenn der Streifenwagen verschwunden ist“, berichtet die Anwohnerin. Sie wünsche sich, dass die Polizei in den Abendstunden den Platz in Zivil im Auge behält und einschreitet, wenn es nötig ist. „Das Polizeipräsidium ist direkt um die Ecke, ich kann nicht verstehen, dass das Problem nicht in den Griff zu bekommen ist.“