Vandalismus in Viersen-Süchteln : Kreiskriegerdenkmal muss restauriert werden

Vandalismus in Viersen-Süchteln

Das Denkmal wurde an mehreren Seiten beschmiert. Foto: Kreis Viersen

Viersen-Süchteln Unbekannte hatten Ende Februar das Kreiskriegerdenkmal mit schwarzen Schriftzügen beschmiert. Nun muss das Denkmal auf den Süchtelner Höhen aufwändig restauriert werden.

Das Kreiskriegerdenkmal auf den Süchtelner Höhen muss aufwändig restauriert werden. Unbekannte hatten das Denkmal Ende Februar auf mehreren Seiten mit schwarzen Schriftzügen beschmiert, dabei chemische Mittel eingesetzt. Eine vom Kreis Viersen in Auftrag gegebene gewöhnliche Reinigung des Denkmals brachte nicht den erhofften Erfolg, teilte die Kreisverwaltung jetzt mit. „Ein örtlicher Steinmetz wird nun eine Spezialreinigung und Reparatur des Denkmals prüfen“, erklärte ein Kreissprecher und kündigte an: „Die Schadensbehebung wird zeitaufwändig und kostenintensiv.“ Hintergrund: Das eingesetzte Mittel griff die Steinoberfläche an und beschädigte sie.