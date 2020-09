Streit um alten Baum in Brüggen : Kreuzherrenplatz: Zwölf Bäume statt Silberahorn

Brüggen Frühere Bündnisgrüne verteidigen die damalige Entscheidung eines gemeinsamen Planes für den Silberahorn am Keuzherrenplatz mit der CDU.

Zwischen Bündnis 90/Die Grünen und der Wählergemeinschaft „Wir“ schwelt der Streit um den Silberahorn am Keuzherrenplatz weiter. Die Grünen wollen den Baum erhalten, haben Unterschriften gesammelt. Allerdings stehen diesem Wunsch bereits getroffene Entscheidungen in politischen Gremien entgegen.

Ulrich Siebert, heute „Wir“ und früher Bündnisgrüne, sagt dazu: „In dem mehrjährigen Abstimmungsprozess in den Gremien des Rates der Gemeinde, bei dem ein halbes Dutzend Landschaftsarchitekten und Städteplaner ihre Gutachten vorgestellt haben, wurde kontrovers diskutiert und um Lösungen gerungen. Im Fokus stand vor allem der in Frage stehende Silberahorn und sein Erhalt.“ Im September 2015 habe der Landschaftsarchitekt Hermanns im Ausschuss für Natur und Umwelt ein Baumgutachten vorgelegt, in dem es heißt: „Der Silberahorn ist bekannt für sein weit streichendes und flaches Wurzelsystem mit einem hohen Feinwurzelanteil.“ Er sei als Straßenbaum eigentlich nicht geeignet. Trotzdem beschloss der Ausschuss den Erhalt des Baumes. Von einer Pfahlwurzel, die die Grünen genannt haben, sei laut Siebert dabei nicht die Rede, auch in der Fachliteratur nicht.