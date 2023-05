Kreisvolkshochschule Viersen VHS mit neuem Angebot für Schichtarbeiter

Das Gerüst ist fertig, „jetzt sind wir mitten in der Stress-Phase“, sagt Bianca Goertz, Direktorin der Kreisvolkshochschule (VHS). Etwa 800 – die genaue Anzahl steht noch nicht fest – Kurse müssen digital erfasst, ins neue VHS-Programmheft für das kommende Herbstsemester gepackt, die Angebote online auf der Internetseite der VHS hinterlegt werden. Am 19. Juni solle das Programm veröffentlicht werden, kündigt Goertz an. Sich zu Kursen, Workshops, Vorträgen und was die VHS sonst noch zu bieten hat, anzumelden, soll ebenfalls ab dem 19. Juni möglich sein.