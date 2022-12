XXL-Baustelle in Brüggen Weihnachtspause am Kreisel

Brüggens größte Straßenbaustelle geht in die Winterpause. Am Donnerstag, 22. Dezember, sind die vorerst letzten Arbeiten ausgeführt worden. Eigentlich sollte das gesamte Vorhaben bereits am 16. Dezember beendet sein. Doch bereits im ersten Bauabschnitt gab es, laut Straßen NRW, wegen starken Regens eine Verzögerung. Auch im zweiten Bauabschnitt habe man nicht planmäßig arbeiten können, erklärt Gregor Hürter, regionaler Sprecher für den Straßenbaulastträger, auf Anfrage. Anfang des Jahres 2023 soll weiter gearbeitet werden, zunächst wird die Decke aufgelegt. Dies sei wegen des Frostes zuvor unmöglich gewesen. Text/Foto: Buschkamp