Kreisverkehr an der Nordtangente soll Anfang November fertig sein

Schwalmtal Zwei Monate hatten Kreis und Gemeinde für die Sanierung der Nordtangente und den Bau des Kreisverkehrs vorgesehen. Jetzt geht es doch schneller.

(RP) Die Arbeiten am neuen Kreisverkehr an der Nordtangente (K8) in Waldniel dauern längst nicht so lange wie ursprünglich angekündigt. Wie der Kreis Viersen am Montag mitteilte, wird die für die Zeit der Bauarbeiten gesperrte K8 voraussichtlich Anfang November wieder freigegeben. Die Vollsperrung könne dann aufgehoben, die Kreisstraße für den Verkehr wieder freigegeben werden.