Arbeiten an Fahrbahndecke K9 in Schwalmtal für eine Woche gesperrt

Auf rund 600 Metern Länge lässt der Kreis Viersen die Fahrbahndecke der Kreisstraße 9 (K9) in Schwalmtal um vier Zentimeter verstärken. Wie der Kreis mitteilt, wird die Straße während der Bauarbeiten für den motorisierten Verkehr gesperrt, Geh- und Radweg können weiter genutzt werden. Das Baufeld erstreckt sich nach Angaben des Kreises zwischen der Roermonder Straße 214 am Ende der Bebauung Hagen bis kurz vor die Autobahnunterführung. Die Bauarbeiten sollen am Montag, 9. Oktober, beginnen und dauern voraussichtlich rund eine Woche lang.