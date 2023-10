Bauarbeiten in Schwalmtal Kreisstraße 7 in Schwalmtal wird gesperrt

Der Kreis Viersen lässt die Fahrbahndecke der Kreisstraße 7 (K 7) auf einem 600 Meter langen Teilstück erneuern. Wie der Kreis mitteilt, beginnen die Bauarbeiten am Montag, 23. Oktober. Die Straße wird für den motorisierten Verkehr gesperrt. Den Geh- und Radweg können Fußgänger und Radler weiterhin uneingeschränkt nutzen. Während der Vollsperrung der K 7 verläuft die ausgewiesene Umleitungsstrecke für den motorisierten Verkehr nach Angaben des Kreises über die Landstraße 3, also die Nordstraße, die Renneperstraße und die Landstraße 372. Das Baufeld befindet sich zwischen dem Ende des ansässigen Verbrauchermarktes und der Straße Gendohr, Hausnummer 5, in Dilkrath.