Technische Beigeordnete kündigt: Kreisstadt ohne Beigeordnete

Viersen Viersens Technische Beigeordnete, Beatrice Kamper, hat gekündigt. Das teilte sie am Montagabend den Vertretern der Ratsfraktionen in einer Sitzung des Ältestenrates mit. Damit werden mittelfristig voraussichtlich alle drei Beigeordneten-Posten neu besetzt werden müssen.

Die Stadt Viersen bekommt ein Beigeordneten-Problem: Für den langjährigen Ersten Beigeordneten Paul Schrömbges wird derzeit ein Nachfolger gesucht; er geht Anfang kommenden Jahres in Pension. Kämmerer Norbert Dahmen hat sich nach Dortmund beworben, soll dort in wenigen Tagen zum neuen Rechtsdezernenten gewählt werden. Die Dortmunder wollen gern, dass er dort im Juli beginnt. Und seit Montagabend steht fest: Auch Beatrice Kamper, vor gut drei Jahren aus der Duisburger Stadtverwaltung nach Viersen gekommen, hat ihre Beigeordneten-Stelle gekündigt. "Mit bürgerschaftlichem, stadtplanerischem und politischem Engagement habe ich seit August 2014 meine Rolle als Technische Beigeordnete bei der Stadt Viersen wahrgenommen", sagte sie. "Dennoch habe ich entschieden, aus persönlichen Gründen und wegen der damit verbundenen Chance zu einer städtischen Tochtergesellschaft außerhalb Viersens zu wechseln, um dort als Leiterin für Flächenentwicklung, Projektsteuerung und Neubau zu arbeiten. Ich habe darum Bürgermeisterin Sabine Anemüller schriftlich um Entlassung aus dem Dienst zum 31. August 2018 gebeten." Bis dahin werde sie ihr Amt "engagiert weiterführen" und sich "für eine gute inhaltliche und organisatorische Übergabe der anstehenden Aufgaben" in ihrem Dezernat einsetzen.