Kreis Viersen : Polizei-Aktion gegen Fahrradklau

Kreis Viersen Mit der App der Polizei-Beratung kann jeder einen Fahrrad-Pass anlegen. Damit gelingt es, aufgefundene Fahrräder den rechtmäßigen Besitzern zuzuordnen. Besonders betroffen von Fahrraddiebstählen sind im Westkreis die Städte Viersen und Nettetal.

Durch den Corona-bedingten „Shut down“ ist die Zahl der gemeldeten Fahrraddiebstähle im Kreis Viersen aktuell rückläufig. Allerdings gab es in den ersten beiden Monaten einen Anstieg, teilt die Kreispolizei Viersen mit. Im Jahr 2019 wurden im Kreis Viersen 1098 Fahrräder als gestohlen gemeldet. Nur in 15 Fällen scheiterten die Diebe an guten Fahrradsicherungen.