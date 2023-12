Haushalt Kreis Viersen 2024 Kämmerer: „Das Risiko ist jetzt schon enorm“

Wie reagieren die Bürgermeister? Die finden die geplante Erhöhung der Kreisumlage um einen Prozentpunkt wenig erfreulich — und machen konkrete Vorschläge, wie der Kreis sie reduzieren oder sogar ganz weglassen könnte. „Die uns dargelegten bisherigen Überlegungen lassen das Bemühen erkennen, die Handlungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden durch überhöhte Umlagebelastungen nicht noch weiter einzuschränken“, lobt Kalle Wassong, Sprecher der Bürgermeister im Kreis Viersen. Und er räumt ein: „Wir müssen anerkennen, dass die aktuelle Haushaltssituation auch im Kreishaushalt wenig Gestaltungsspielräume bietet.“ Dennoch haben die Bürgermeister dem Kreis Ideen unterbreitet, wie er die Kommunen stärker entlasten könnte. So hat der Gesetzgeber die Möglichkeit eines „globalen Minderaufwands“ geschaffen. Denn regelmäßig fielen die Jahresabschlüsse in den NRW-Kommunen deutlich besser aus als zunächst kalkuliert. So rechnete beispielsweise der Kreis Viersen für 2023 mit einem Minus von 5,6 Millionen Euro. „Insgesamt ist nach dem aktuellen Kenntnisstand eine Reduzierung des geplanten Fehlbedarfs möglich“, erklärt Heil. In 2024 dürfen deshalb zwei Prozent von der Ausgabenseite gestrichen werden. „Dies würde bereits zu einer möglichen Reduzierung der beabsichtigten Hebesatzerhöhung um 0,5 Prozentpunkte führen“, rechnet Wassong vor. Ersparnis für die Kommunen: gut 2,5 Millionen Euro. Und wenn der Kreis, wie von den Bürgermeistern seit Jahren gefordert, den Weg der Konsolidierung einschlage, könne er auch komplett auf eine Erhöhung der Kreisumlage verzichten, so die Bürgermeister.