Corona-Pandemie : 105 Hof-Mitarbeiter in Niederkrüchten getestet

Kreis Viersen Ein Saisonarbeiter könnte mit dem Coronavirus infiziert sein. Am Freitagnachmittag war das Gesundheitsamt vor Ort.

Vorsorglich hat das Gesundheitsamt am Freitagnachmittag alle 105 Beschäftigten eines landwirtschaftlichen Betriebes in Niederkrüchten getestet. Es besteht der starke Verdacht, dass sich einer der Saisonarbeiter mit dem Coronavirus infiziert hat.

In einem Fleischbetrieb in Tönisvorst wurde eine Mitarbeiterin, die in Duisburg wohnt, positiv getestet. Auch in einer Tönisvorster Flüchtlingsunterkunft wurden jetzt zwei weitere Corona-Infektionen nachgewiesen. Dort waren sämtliche Bewohner am vergangenen Dienstag getestet worden. Am Montag war bekannt geworden, dass einer der Bewohner der Unterkunft mit Corona infiziert ist.