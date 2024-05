Schule und Kultur im Kreis Viersen Ernst Klusen - ein Freund des Volksliedes

Mit Jahrgang 1909 gehörte Klusen der Generation an, die als junge Menschen den Nationalsozialismus aufbauen sollten. Schon Markus Ewers, damals Archivar im Stadtarchiv Viersen, suchte das Landesarchiv in Duisburg auf, um mehr über die politische Orientierung des Viersener Pädagogen zu erfahren. Bei der Präsentation des Nachlasses am Donnerstag im Kreisarchiv gab Archivleiter Michael Habersack Entwarnung. „Klusen hat kein Heldentum vorgelebt, aber er hat sich auch nicht schuldig gemacht“, so Habersack, Seine erste Dissertation hatte Klusen über Gustav Mahler geschrieben. Doch plötzlich war der jüdische Komponist verfemt. Klusen zog seine Arbeit zurück und schrieb eine neue. 1938 schrieb er dann über seine Untersuchungen zum Volkslied im niederrheinischen Dorf (Hinsbeck). 1939 gründete er in Viersen das Niederrheinische Volksliedarchiv. Um seine Familie durchzubringen, stellte er ein Antrag auf Mitgliedschaft in der NSDAP. Aber er habe nie eine Mitgliedskarte besessen. In seinen Forschungen versuchte er 1967, den vorbelasteten Begriff Volkslied durch Gruppenlied zu ersetzen - was sich letztendlich nicht durchgesetzt hat.