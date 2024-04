Höhere Mädchenschule Dülken Kann Bildung die Herzensreinheit deutscher Mädchen beeinträchtigen?

Kann Bildung die „Herzensreinheit deutscher Mädchen“ beeinträchtigen? Zu Zeiten des deutschen Kaiserreichs dachten viele so. Gleichberechtigung und Berufsausübung von Frauen galten vielen als unnatürlich. Junge Mädchen sollten auf ein Leben als Ehefrau und Mutter vorbereitet werden. Nicht umsonst hat die Geschichte der Höheren Mädchenschule Dülken den Titel „Der mühsame Weg zu einer besseren Bildung für Mädchen in Dülken“ erhalten. Der pensionierte Gymnasiallehrer Gunnar Schirrmacher hat die Geschichte dieser Schule auf 89 Seiten niedergeschrieben. In der Kleinen Reihe des Kreisarchivs Viersen liegt sie jetzt vor. Sie kann vor Ort für eine Schutzgebühr von fünf Euro erworben werden oder steht als Pdf kostenlos auf der Internetseite des Kreisarchivs zum Downloaden bereit.