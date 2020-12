Bündnisgrüne beanstandeten Verhalten von Brüggens CDU-Bürgermeister : Kreis weist Beschwerde gegen Bürgermeister Gellen ab

Brüggen Im März 2020 hatten die damaligen Bündnisgrünen das Vorgehen des Bürgermeisters beanstandet. Frank Gellen (CDU) hatte ein Video vom Einbruchsversuch ins Brachter Feuerwehrgerätehaus veröffentlicht und das Thema Abberufung des Feuerwehrchefs in die öffentlich einsehbare Tagesordnung des Rates eingestellt.

Mitte März 2020 hatten die damaligen Brüggener Bündnisgrünen um René Bongartz diese Beschwerde eingelegt. Zum einen ging es um die Veröffentlichung einer Videoaufzeichnung, die am 1. Februar am Brachter Feuerwehrgerätehaus gemacht wurde. Gemeinsam mit dem Verwaltungsvorstand hatte Gellen entschieden, die Aufzeichnung auf Facebook zu posten: Sie zeigte einen Einbruchsversuch und einen Mann mit einem Messer. Aus Sorge vor den weiteren Handlungen des Mannes, so argumentierte Gellen, habe er das Video veröffentlicht. Er wollte zu der Abweisung der Beschwerde durch den Kreis keine Wertung abgeben: „Ich möchte stattdessen nach vorn schauen.“