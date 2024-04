Schwere Unfälle im Kreis Viersen Zwei Autofahrer prallen gegen Bäume

Bereits am Freitagnachmittag war ein 79-jähriger Autofahrer aus Kevelaer in Nettetal bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er befuhr nach Angaben der Polizei gegen 15.45 Uhr mit seinem Fahrzeug die Hinsbecker Straße in Fahrtrichtung Leuth. „Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er etwa in Höhe Schlöp nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum“, erklärte ein Polizeisprecher. Dabei verletzte sich der Mann aus Kevelaer so schwer, dass er mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebrachte werden musste.