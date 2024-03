Auch im Kreis Viersen unterwegs Zoll prüft Baubranche und findet schwarze Schafe

Auf die Ermittler wartet im Nachgang zu den Kontrollen nun viel Arbeit. An die Prüfungen schließen sich umfangreiche Nachermittlungen an, indem die vor Ort erhobenen Daten der Arbeitnehmer mit der Lohn- und Finanzbuchhaltung der Unternehmen abgeglichen und Geschäftsunterlagen geprüft werden. In 15 Fällen in Krefeld und im Kreis Viersen sind weitere Prüfungen notwendig.