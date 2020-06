Kontrolle im Grenzgebiet : Zöllner finden 200 Gramm Kokain

Das beschlagnahmte Kokain. Foto: Zoll

Kreis Viersen Im Wagen eines 25-jährigen Autofahrers haben Zöllner des Hauptzollamts Krefeld im Grenzgebiet 200 Gramm Kokain gefunden. Bei der Kontrolle verstrickte sich der junge Mann in Widersprüche. Er gab an, bei einem Tätowierer gewesen zu sein. Doch so früh am Morgen sind Tattoo-Studios noch geschlossen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Wagen eines 25-jährigen Autofahrers haben Zöllner des Hauptzollamts Krefeld 200 Gramm Kokain gefunden. Wie das Hauptzollamt am Freitag mitteilte, war der 25-Jährige am 10. Juni mit einem Leihwagen aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist.

Bei der Kontrolle in Grenznähe gab der aus Osteuropa stammende Fahrer als Reisegrund an, in den Niederlanden bei einem Tätowierer gewesen zu sein. Allerdings war es da 10.30 Uhr am Morgen. Und nachdem klar war, dass die in Grenznähe gelegenen Tattoo-Studios erst um 11 Uhr öffnen, und der Reisende sich weiter in Widersprüche verstrickte, schauten die Zöllner genauer hin.

Bei der Suche waren sie erfolgreich: Im Kofferraum des Wagens waren die Drogen hinter dem Wagenheber versteckt. „Der mutmaßliche Schmuggler hatte sich außer seiner Legende noch eine weitere Sicherheitsstufe für eine eventuelle Kontrolle überlegt“, berichtet ein Sprecher des Hauptzollamts. „Sieben Gramm Marihuana förderte nämlich die anschließende Leibesvisitation zutage. Die hatte sich nach der Erfahrung der Zöllner der junge Mann wohl zum Vorzeigen zurechtgelegt und gehofft, dass nach dem Fund der weichen Droge keiner mehr so genau hinschauen würde.“

Die Zöllner nahmen den mutmaßlichen Schmuggler noch vor Ort vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen übernommen.

(biro)