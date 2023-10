Verkehrswende im Kreis Viersen Kreis Viersen setzt weiter auf Aktionswoche

Die „Europäische Mobilitätswoche“, die der Kreis Viersen mit den Städten und Gemeinden sowie der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen organisiert hat, wertet er als Erfolg. Wie der Kreis mitteilt, will er sich auch in Zukunft aktiv an der Kampagne beteiligen. „Der Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern zeigt, dass das Interesse an nachhaltigen Mobilitätslösungen groß ist“, sagt Kreis-Mobilitätsmanager Bernhard Wolters. Es gab etwa je ein Pendlerfrühstück in Viersen, Brüggen und Kempen, die die Kreisverwaltung als symbolisches Dankeschön für die Nutzung des ÖPNV initiiert hatte, zudem Kunst an Haltestellen oder eine Elterntaxi-Aktion in Viersen.