Gästeübernachtungen im Kreis Viersen steigen : Kreis Viersen lockt mehr Touristen an

Kreis Viersen In den ersten neun Monaten des Jahres stieg die Zahl der Ankünfte um 1,8 Prozent. Die Hotels registrierten 11,2 Prozent mehr Übernachtungen von Urlaubern aus dem Ausland. Allerdings profitieren nicht alle Kommunen.

137.360 Menschen können nicht irren: So viele Gäste-Ankünfte verzeichneten die Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten im Kreis Viersen. Das sind fast 2500 mehr als im Vorjahreszeitraum – ein Plus von 1,8 Prozent. Zum Vergleich: In den ersten drei Quartalen des Vorjahres waren die Gästeankünfte im Kreis Viersen rückläufig, stand ein Minus von 3,9 Prozent in der Erhebung des Statistischen Landesamtes. Bis Ende September nächtigten mehr als 277.000 Menschen von auswärts in einem Viersener Bett. „Eigentlich sind es sogar noch deutlich mehr, weil die Statistik Ferienwohnungen gar nicht erfasst“, sagt Martina Baumgärtner, Geschäftsführerin der Niederrhein Tourismus. „Die neuen Zahlen sind ein Riesenerfolg für den Kreis Viersen“, sagt sie. „Seit 2004 verzeichnet der Kreis Zuwächse in den Beherbergungsbetrieben.“ Dass die Steigerung der Gäste-Ankünfte unterhalb des NRW-Schnitts liegt (plus 2,4 Prozent), sei kein Grund zur Besorgnis, glaubt Baumgärtner. Das sei auch eine Frage der Kapazitäten. „Und in Brüggen und Kempen entsteht jetzt jeweils ein neues Hotel.“ In Viersen sind die Pläne für ein 240-Betten-Hotel ins Stocken geraten, nachdem Investor Ten Brinke aus dem Zwölf-Millionen-Euro-Projekt ausstieg. Die Nachfrage dafür sei durchaus da, so Baumgärtner. Augenscheinlich besonders bei Gästen aus dem Ausland: Hier verzeichnete das Statistische Landesamt eine Zunahme von 11,2 Prozent bei den Übernachtungen und von 13,9 Prozent bei den Gäste-Ankünften. Im Schnitt blieben die ausländischen Gäste 2,0 Tage im Kreis Viersen (NRW-Schnitt: 2,1 Tage). Am längsten im Kreis Viersen bleiben die Gäste in der Stadt Kempen. Dort liegt die „mittlere Aufenthaltsdauer in Tagen“ bei 2,9 (ausländische Gäste: 3,5). Am kürzesten blieben die Gäste mit im Schnitt 1,7 Tagen in Viersen.