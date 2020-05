Pandemie im Kreis Viersen : Zahl der Corona-Infizierten sinkt weiter

Kreis Viersen Im Kreis Viersen ist die Zahl der Menschen, die aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind, weiter gesunken. Seit Beginn der Pandemie wurden im Kreisgebiet 683 Fälle einer Infektion bestätigt, fünf Fälle kamen am Dienstag hinzu.

Im Kreis Viersen sinkt die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Menschen weiter. Meldete der Kreis am Montag noch 203 aktuell infizierte Personen, waren es am Dienstag noch 189. In zwei Kempener Seniorenheimen, in denen Bewohner positiv getestet worden waren, gelten derzeit alle betroffenen Bewohner und Mitarbeiter als genesen, teilte ein Kreissprecher am Dienstag mit.

In dem Niederkrüchtener Altenheim, in dem elf Bewohner, die mit dem Coronavirus infiziert waren, gestorben sind, gibt es nach Kreisangaben aktuell keine weiteren positiv getesteten Senioren. Auch unter den Mitarbeitern gibt es aktuell keine bestätigten Fälle. In Tönisvorst gibt es in einem Pflegeheim sieben positiv getestete Bewohner, sieben Bewohner sind verstorben. Auch 16 Mitarbeiter wurden positiv getestet. In Viersen sind in einem Heim fünf infizierte Bewohner bekannt, zwei sind verstorben. In Willich gibt es in einem Heim zwei bestätigte Fälle unter den Bewohnern, sieben Bewohner sind verstorben. Auch ein Mitarbeiter wurde positiv getestet.