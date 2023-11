Arbeitsmarkt im Kreis Viersen Konjunktur lahmt, Zahl der Arbeitslosen stagniert

Im Kreis Viersen lag die Arbeitslosenquote im Oktober unverändert gegenüber dem Vormonat bei 5,5 Prozent. Eine leichte Abnahme gab es in der Geschäftsstelle Viersen, zu der neben der Stadt Viersen sowie Niederkrüchten und Schwalmtal auch die Stadt Willich gehört. Dort sank die Quote von 6,1 auf 6,0 Prozent. Eine leichte Zunahme verzeichnete die Arbeitsagentur in der Geschäftsstelle Nettetal, zu der auch die Burggemeinde Brüggen gehört. Dort stieg die Arbeitslosenquote von 5,4 auf 5,5 Prozent. Und in der Geschäftsstelle Kempen (Kempen, Grefrath, Tönisvorst) verharrte die Quote bei 4,5 Prozent.