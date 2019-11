Auszeichnung : Anerkennung für engagierte Ehrenamtler im Kreis Viersen

Landrat Andreas Coenen, Achim Wolter und Thomas Musen vom Süchtelner Verein Königsburg 2.0 mit der Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Krefeld, Birgit Roos. Der Verein saniert die denkmalgeschützte Königsburg und bietet dort ein Kulturprogramm an. „Das Preisgeld werden wir in die Renovierung stecken“, sagte Wolter. Allen Preisträgern überreichten Coenen und Roos eine Urkunde und einen Blumenstrauß. Coenen kündigte an, dass auch zukünftig im Kreis Viersen ein Ehrenamtspreis verliehen werden soll. Foto: Nadine Fischer

Ehrenamtler betreuen Demenzkranke und deren Angehörige, begleiten Sterbende, lesen Kindern Geschichten vor oder erkunden mit ihnen den Wald: „Es ist immer wieder beeindruckend, was diese Menschen in ihrer Freizeit unentgeltlich leisten“, betont Landrat Andreas Coenen (CDU).

„Studien zufolge ist jeder dritte Deutsche über 16 Jahre ehrenamtlich im Einsatz. 22 Millionen Menschen leisten über 2,8 Milliarden Arbeitsstunden pro Jahr“, erläuterte Coenen bei der Preisverleihung mit rund 120 Gästen im Forum am Kreishaus. „Wir möchten diesen Statistiken ein Gesicht geben und die Menschen in den Mittelpunkt rücken, die sich bei uns im Kreis Viersen regelmäßig seit vielen Jahren für andere stark machen“, ergänzte er.

„Ohne Sie wäre die Gesellschaft viel ärmer“, sagte Roos in ihrer Rede, bevor sie gemeinsam mit dem Landrat den Preisträgern Blumen und Urkunden überreichte. Jeder Preis wird mit 400 Euro dotiert. Coenen lobte: „Sie alle gehen gesellschaftliche Aufgaben an und setzen sich nachhaltig für Menschen ein, die der Hilfe bedürfen. Mit ihrem freiwilligen Engagement fördern sie eine Kultur der Solidarität, der Zugehörigkeit und des gegenseitigen Vertrauens.“ Das Ehrenamt im Kreis Viersen sei sehr facettenreich, ergänzte er – und das zeigte sich dann auch bei der Preisverleihung. So arbeiten etwa Leslie Bloschies und 15 weitere Ehrenamtler des Grundschulprojekts „Hospiz macht Schule“ gemeinsam mit Schülern Trauererfahrungen auf, Regina Küppers setzt sich im Auftrag der Lebenshilfe für die Vernetzung und Integration von Menschen mit geistiger Behinderung ein. „Unser neuer Ehrenamtspreis ist Ausdruck unserer Anerkennung und Wertschätzung für Sie alle“, sagte Coenen. Auf diese Premiere solle eine Fortsetzung folgen, kündigte er an.