Technik, die nicht alle begeistert Woran das E-Rezept im Kreis Viersen scheitert

Der Weg zur verschriebenen Medizin soll einfacher, sicherer und schneller sein, dank des elektronischen Rezepts. Das sogenannte E-Rezept ist deutschlandweit verfügbar, seit 1. Juli braucht man nur noch seine Versichertenkarte, um in der Apotheke an die Medizin zu kommen. Aber im Kreis Viersen wird das E-Rezept so gut wie nicht genutzt.