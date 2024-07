Einkommen im Kreis Viersen Wo die meisten Millionäre wohnen

Wo leben im Kreis Viersen die meisten Einkommensmillionäre? Gemessen an der Quote pro 10.000 Einwohner hat Kempen (7,1) die Nase vorn – als einzige Kommune aus dem Kreis Viersen schafft es Kempen in die NRW-weiten Top 20. Ein Jahr zuvor kam Kempen auf Rang 36, nun auf Platz 19. 25 EInkommensmillionäre zählt das statistische Landesamt in der Thomasstadt, mehr als in jeder anderen Kommune im Kreis. Auf den weiteren Plätzen folgen Viersen (20), Willich (17) und Nettetal (15). Die wenigsten Millionäre leben in Tönisvorst (9), Schwalmtal (7) sowie Niederkrüchten, Brüggen und Grefrath (je 6).