Gesundheit im Kreis Viersen Wo bleibt der Telenotarzt?

Kreis Viersen Gerade einmal 16 Tage dauerte es, bis das Gesundheitsministerium NRW grünes Licht für den „Telenotarzt“ im Kreis Viersen gab. Am 7. März 2022 hatten die Kreise Viersen, Kleve und Wesel sowie die Städte Mönchengladbach, Krefeld und Duisburg bekannt gegeben, eine gemeinsame Trägergemeinschaft „Telenotarzt Niederrhein“ anzustreben und dazu eine gemeinsame Absichtserklärung in Form eines „Memorandum of Unterstanding“ unterzeichnet. Am 23. März genehmigte das NRW-Gesundheitsministerium die neue Telenotarzt-Region. Keine neun Tage später war der Telenotarzt im Rettungsdienst-Bedarfsplan des Kreises Viersen aufgenommen. Bereits zwei Monate später wurde die verwaltungsmäßige Struktur der Telemedizin-Region Niederrhein fixiert. Ein Blitzstart.